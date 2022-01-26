Авербух: бесконечно поддерживаю Коляду, объективно больше Олимпиады у него не будет

Хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал замену в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине. Вместо заразившегося коронавирусом Михаила Коляды на Игры поедет Евгений Семененко.

Авербух поставил Коляде обе программы на сезон-2021/2022 — «Щелкунчи» и «Белый ворон».

«В первую очередь это очень большой удар по самому Мише. Бесконечно поддерживаю Коляду, потому что это самый главный старт в карьере любого спортсмена. Ему уже 26, поэтому объективно больше Олимпиады у него не будет. Очень жаль. Впереди чемпионат мира. Мы будем поддерживать его там! Тем не менее команда у нас очень сильная.

Евгений Семененко тоже показывал очень хорошие результаты. Такое бывает. Датчане тоже выигрывали чемпионат Европы, когда они были запасными. Возможно, это окрылит Семененко и придаст ему сил. Все мальчики у нас примерно одного уровня. Поэтому с точки зрения сборной это не настолько потеря, сколько потеря для Миши, который мог бороться даже в командных соревнованиях за олимпийскую пятерку, это тоже очень почетно», — приводит слова Авербуха «Спорт-экспресс».