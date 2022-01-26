Татьяна Тарасова — об Олимпиаде в Турине: получила тогда прекрасный подарок

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала пост, посвящённый Татьяниному дню.
«В Татьянин день вспоминаем Олимпийские игры 2006 года и победу Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина в парном катании. Максим Маринин напомнил, что эти соревнования завершились в мой день рождения! Получила тогда прекрасный подарок», — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Тотьмянина в дуэте с Марининым также стала пятикратной чемпионкой Европы (2002-2006), двукратной чемпионкой мира (2004, 2005), трёхкратной чемпионкой России (2003-2005), победительницей финала Гран-при сезона-2002/2003. После победы на зимних Олимпийских играх 2006 года в Турине фигуристы завершили профессиональную спортивную карьеру.
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