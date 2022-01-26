Стала известна причина госпитализации Евгения Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, рассказала о причинах госпитализации фигуриста.
О том, что он попал в больницу, Плющенко лично сообщил на своей странице в «Инстаграме», заявив, что с ним всё в порядке и поблагодарив медицинских работников.
«Всё нормально. У Евгения обострение язвы двенадцатиперстной кишки. Вчера его увезли с приступом прямо с арены. Вечером обещали отпустить под амбулаторное лечение», — приводит слова Рудковской РИА «Новости».
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012) и десятикратный чемпион России.
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