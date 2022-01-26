Бывший фигурист Гачинский: левая нога у меня отказала, почти полностью потеряла функцию

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, 28-летний российский фигурист Артур Гачинский, который работает тренером в группе Алексея Мишина, сообщил, что перенёс операцию по удалению межпозвоночной грыжи после того, как у него нарушилась функция ноги.

«Я в Санкт-Петербурге в больнице, в четверг мне сделали достаточно серьёзную операцию. Вырезали межпозвоночную грыжу, убрали межпозвоночный диск, поставили имплант. Без шурупов и болтов. Пока что решили обойтись малой кровью. Если дальше зацепит, придётся устанавливать конструкцию. Есть надежда, что этого можно будет избежать.

Всё прошло хорошо. Дальше у меня три месяца восстановления и реабилитации, а потом ещё нужно приводить ногу в порядок. Ведь проблема изначально была в том, что левая нога у меня отказала, почти полностью потеряла функцию. Такие последствия травм и всего вместе. Но мне нужно дальше быть в строю, на коньках, чтобы тренировать без проблем», — приводит слова Гачинского РИА «Новости».