Вайцеховская: поставить Тарасову на ноги может только работа

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская поблагодарила Первый канал, который привлёк заслуженного тренера Татьяну Тарасову к работе на Олимпийских играх – 2022.
В дни Игр в Пекине Тарасовой исполнится 75 лет. За последние два месяца она была несколько раз госпитализирована, из-за чего не работала в жюри финальных выпусков «Ледникового периода». Сегодня Тарасова сообщила, что во время Олимпиады будет комментировать из дома, для чего Первый канал установит специальное оборудование.
«Лишний раз убедилась, разговаривая на днях с Татьяной Анатольевной Тарасовой, что поставить её на ноги может только работа. Без неё она реально страдает. И большое человеческое спасибо Первому, что он Тарасовой такую работу предоставил. Хотя бы на время ОИ.
Ну и немного на эту же тему из большого интервью, которое мы с Тарасовой сделали.
«… Академик Смулевич, который сейчас меня лечит, спросил не так давно: «Таня, когда на работу?» «Никогда уже», — отвечаю. Он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты что, дура совсем?» Человеку 91 год вот-вот исполнится, и он реально не понимает, как можно прекратить работать...» — написала Вайцеховская в своём канале в «Телеграме».
- 27 января 2022
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
-
20:37
-
20:29
-
20:17
-
19:19
-
18:47
-
16:49
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:20
-
15:15