Вайцеховская: поставить Тарасову на ноги может только работа

Олимпийская чемпионка и журналист Елена Вайцеховская поблагодарила Первый канал, который привлёк заслуженного тренера Татьяну Тарасову к работе на Олимпийских играх – 2022.

В дни Игр в Пекине Тарасовой исполнится 75 лет. За последние два месяца она была несколько раз госпитализирована, из-за чего не работала в жюри финальных выпусков «Ледникового периода». Сегодня Тарасова сообщила, что во время Олимпиады будет комментировать из дома, для чего Первый канал установит специальное оборудование.

«Лишний раз убедилась, разговаривая на днях с Татьяной Анатольевной Тарасовой, что поставить её на ноги может только работа. Без неё она реально страдает. И большое человеческое спасибо Первому, что он Тарасовой такую работу предоставил. Хотя бы на время ОИ.

Ну и немного на эту же тему из большого интервью, которое мы с Тарасовой сделали.

«… Академик Смулевич, который сейчас меня лечит, спросил не так давно: «Таня, когда на работу?» «Никогда уже», — отвечаю. Он посмотрел на меня и спрашивает: «Ты что, дура совсем?» Человеку 91 год вот-вот исполнится, и он реально не понимает, как можно прекратить работать...» — написала Вайцеховская в своём канале в «Телеграме».