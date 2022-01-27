«К лицам приросли маски». Никита Кацалапов — о предолимпийском сборе в Красноярске
Поделиться
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о подготовке к Олимпийским играм – 2022.
Синицина и Кацалапов находятся на предолимпийском сборе национальной команды в Красноярске.
«Красноярск на связи. У нас всё хорошо! Сосредоточены на подготовке на 100%. Руки превратились в антисептик, а к лицам приросли маски. Ещё 4 дня до нашего отлёта в Китай. Как у вас дела?» — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в «Инстаграме».
Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы мира и Европы. Никита в паре с Еленой Ильиных – олимпийский чемпион Игр-2014 в команде и бронзовый призёр Сочи в танцах на льду.
Комментарии
- 27 января 2022
-
20:43
-
18:34
-
16:47
-
16:00
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36
-
01:02
-
00:30
- 25 января 2022
-
22:49
-
22:18
-
21:41
-
21:09
-
20:59
Партнерский контент