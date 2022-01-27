«К лицам приросли маски». Никита Кацалапов — о предолимпийском сборе в Красноярске

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал о подготовке к Олимпийским играм – 2022.

Синицина и Кацалапов находятся на предолимпийском сборе национальной команды в Красноярске.

«Красноярск на связи. У нас всё хорошо! Сосредоточены на подготовке на 100%. Руки превратились в антисептик, а к лицам приросли маски. Ещё 4 дня до нашего отлёта в Китай. Как у вас дела?» — написал Кацалапов на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Никиты Кацалапова в «Инстаграме».

Синицина и Кацалапов – действующие чемпионы мира и Европы. Никита в паре с Еленой Ильиных – олимпийский чемпион Игр-2014 в команде и бронзовый призёр Сочи в танцах на льду.