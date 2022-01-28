12-летняя российская фигуристка исполнила два четверных прыжка. Видео

В «Инстаграме» появилось видео, в котором показано, как 12-летняя российская фигуристка Мария Гордеева, занимающаяся в ЦСКА у тренера Сергея Давыдова, исполнила два четверных прыжка. Сперва Гордеева исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а затем четверной сальхов. Спортсменка продемонстрировала свои навыки на соревнованиях по элементам на первенстве Москвы.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Сергея Давыдова.
Напомним, прыжки в фигурном катании разделяются на две группы: рёберные, когда фигурист отталкивается от ребра опорного конька, и зубцовые, когда отталкиваются зубцом (носком) свободной ноги. Сальхов, риттбергер и аксель — рёберные прыжки, а тулуп, флип и лутц — зубцовые (носковые). Самым сложным из всех прыжков является аксель.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 28 января 2022
-
10:50
-
09:37
- 27 января 2022
-
22:39
-
22:34
-
22:04
-
21:54
-
21:34
-
20:43
-
18:34
-
16:47
-
16:00
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06
-
12:07
-
10:25
-
09:19
-
09:04
-
08:51
-
08:40
-
07:36