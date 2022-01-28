12-летняя российская фигуристка исполнила два четверных прыжка. Видео

В «Инстаграме» появилось видео, в котором показано, как 12-летняя российская фигуристка Мария Гордеева, занимающаяся в ЦСКА у тренера Сергея Давыдова, исполнила два четверных прыжка. Сперва Гордеева исполнила каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а затем четверной сальхов. Спортсменка продемонстрировала свои навыки на соревнованиях по элементам на первенстве Москвы.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды Сергея Давыдова.

Напомним, прыжки в фигурном катании разделяются на две группы: рёберные, когда фигурист отталкивается от ребра опорного конька, и зубцовые, когда отталкиваются зубцом (носком) свободной ноги. Сальхов, риттбергер и аксель — рёберные прыжки, а тулуп, флип и лутц — зубцовые (носковые). Самым сложным из всех прыжков является аксель.

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