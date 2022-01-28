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«Мой папа — герой». Саша Плющенко провёл экскурсию по музею отца

«Мой папа — герой». Саша Плющенко провёл экскурсию по музею отца
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Девятилетний Саша, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, провёл экскурсию по домашнему музею отца.

«Четыре олимпийские медали. А вы знаете, что у папы 147 золотых медалей? 17 серебряных и три бронзовых.

А это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами. Но один из четырёх шурупов сломался. Они были у моего папы в спине. Представляете, насколько мой папа – герой.

Тут тоже медали. Это награды моего папы. Здесь с чемпионатов России и от Владимира Владимировича Путина, и от правительства. Много всяких наград и кубков.

Скоро в Москве откроется музей, где будет всё про фигурное катание», — говорит Саша в ролике, опубликованном на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Также Саша показал игрушечные фигурки в виде отца, портреты фигуриста и подаренных ему в разные годы плюшевых медведей.

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