«Мой папа — герой». Саша Плющенко провёл экскурсию по музею отца

Девятилетний Саша, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, провёл экскурсию по домашнему музею отца.
«Четыре олимпийские медали. А вы знаете, что у папы 147 золотых медалей? 17 серебряных и три бронзовых.
А это папины шурупы. Мой папа был герой, что катался с этими шурупами. Но один из четырёх шурупов сломался. Они были у моего папы в спине. Представляете, насколько мой папа – герой.
Тут тоже медали. Это награды моего папы. Здесь с чемпионатов России и от Владимира Владимировича Путина, и от правительства. Много всяких наград и кубков.
Скоро в Москве откроется музей, где будет всё про фигурное катание», — говорит Саша в ролике, опубликованном на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Также Саша показал игрушечные фигурки в виде отца, портреты фигуриста и подаренных ему в разные годы плюшевых медведей.
- 28 января 2022
-
22:07
-
15:04
-
13:45
-
13:15
-
13:01
-
12:56
-
12:51
-
10:50
-
09:37
- 27 января 2022
-
22:39
-
22:34
-
22:04
-
21:54
-
21:34
-
20:43
-
18:34
-
16:47
-
16:00
-
13:40
-
12:57
-
10:47
-
09:59
-
09:38
-
09:29
-
07:33
-
00:19
- 26 января 2022
-
23:59
-
21:05
-
20:27
-
20:08
-
19:56
-
19:38
-
19:24
-
16:26
-
15:06