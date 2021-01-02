Плющенко больше не «переманивает» чужих фигуристок. Евгений научился на своих ошибках?

Агрессивное вторжение Плющенко в фигурное катание завершилось провалом. Но наставник нашёл выход и теперь воспитывает своих чемпионов.

Для Евгения Плющенко 2021 год был невероятно тяжёлым. Его мечты о тренерском величии едва не рухнули после того, как Александра Трусова и Алёна Косторная попросились из его академии обратно к Этери Тутберидзе. На старте нового сезона Плющенко остался без взрослых фигуристов.

Казалось, тренерскую репутацию Евгения уже ничто не спасёт. Однако наставник нашёл выход и начал воспитывать своих чемпионов. На юниорском уровне противостояние Тутберидзе и Плющенко продолжает развиваться, и, похоже, Евгений близок к тому, чтобы одержать победу.

Теперь-то Плющенко перестанут упрекать в желании нажиться на успехе Тутберидзе?

Плющенко не справился с наплывом амбициозных спортсменок

Появление Евгения Плющенко на тренерском поприще всколыхнуло весь мир фигурного катания. Двукратный олимпийский чемпион грозился устроить настоящую революцию в спорте и не жалел для этого средств. Наставник приглашал лучших специалистов и хореографов, организовывал своим подопечным выгодные спонсорские контракты и обеспечивал им комфортные условия для тренировок. Неудивительно, что в «Ангелы Плющенко» выстроилась целая очередь из талантливых спортсменов. Правда, по чудесному совпадению почти все они оказались из одного тренерского штаба.

Александра Трусова, Алёна Косторная, Вероника и Алёна Жилины, Софья Титова, Арина Парсегова — это лишь часть имён в списке потерь, которые понёс «Хрустальный». Плющенко особо не церемонился и развязал громкое противостояние двух школ. Казалось, гегемония Тутберидзе скоро подойдёт к концу, но что-то пошло не так. Начинающий тренер не справился с огромным наплывом талантливых и амбициозных фигуристов. К тому же мало кто воспринял агрессивное вторжение Плющенко-тренера всерьёз. Со всех сторон то и дело доносились обвинения в переманивании чужих спортсменок и желании нажиться на успехе Тутберидзе.

Провал Трусовой и Косторной разрушил репутацию Плющенко

Главным активом академии Евгения стали две ярчайшие спортсменки современности. Скандальные трансферы Александры Трусовой и Алёны Косторной стали, пожалуй, главным событием прошлого года. Плющенко поставил перед собой амбициозную цель — вывести фигуристок на принципиально новый уровень. Наставник отдавал всего себя подготовке Саши и Алёны, но этого оказалось недостаточно.

Начавшая сезон с мощной заявки Трусова не смогла стабилизировать многочисленные четверные прыжки, а чистый тройной аксель так и остался в мечтах. Русская ракета продолжила проигрывать своим соперницам и даже с безупречным прокатом на чемпионате России в Челябинске стала третьей. На мировом же первенстве фигуристка упустила реальный шанс на золото из-за проблем с психологией.

Ещё сложнее ситуация сложилась с Алёной Косторной. Под руководством Плющенко чемпионка Европы выдала худший сезон в карьере. Практически не выступая из-за болезней, спортсменка серьёзно регрессировала: Алёна стала ошибаться на тройных прыжках и срывать простейшие элементы, потеряла лёгкость катания и былой шарм. Выступление Косторной в финале Кубка России завершилось провалом.

«После сегодняшнего завтра уже нет», — говорила фигуристка, давая понять, что не только её надежды оказались под угрозой, но и тренерский проект самого Плющенко.

Плющенко научился воспитывать своих чемпионов?

Возвращение Трусовой и Косторной к Этери Тутберидзе нанесло большой удар по репутации начинающего тренера. На перспективах Евгения едва не поставили крест, однако наставник нашёл выход и начал воспитывать собственных чемпионов. Работа с юными спортсменами практически с нуля сразу же принесла плоды. Уже на старте сезона в группе Плющенко зажглось несколько новых звёзд.

Перешедшие в «Ангелы» Анастасия Зинина и Софья Муравьёва с первой попытки показали отличные результаты на юниорской серии Гран-при. Обе фигуристки должны были принять участие в финале в Осаке, но турнир был отменён из-за коронавируса. Зато девочки отобрались на чемпионат России, где бросили вызов лучшим фигуристкам мира.

Дебют Зининой вышел неудачным — фигуристка развалила произвольную программу и оказалась лишь 12-й. Но Евгений свою ученицу поддержал. «Это опыт хороший», — сказал Плющенко. Муравьёва же, наоборот, стала одной из главных сенсаций чемпионата России. Фигуристка поразила публику отличным тройным акселем, благодаря которому смогла стать второй в короткой программе. Правда, потом судьи опустили Софью на третье место, влепив ей достаточно странный штраф. Но впечатления от превосходного проката фигуристки эта ситуация не испортила. Здорово выступила Муравьёва и в произвольной программе, вновь показав тройные аксели. Софья потрясающе дебютировала на чемпионате России, ворвавшись в шестёрку лучших. У этой фигуристки определённо большие перспективы.

Стремительно прогрессируют и Софья Титова с Вероникой Жилиной. Последняя за год изменилась до неузнаваемости: из неуверенной и нестабильной спортсменки Ника превратилась в одного из лидеров юниорской сборной России. В гору пошли дела у Кирилла Сарновского. Фигурист прекрасно дебютировал на международном уровне, доказав, что Евгений Плющенко прислушивается к критике и проводит качественную работу над ошибками.

На юниорском уровне противостояние Тутберидзе и Плющенко продолжает набирать обороты. И у Евгения есть все шансы, чтобы в этот раз одержать верх. Вектор поведения специалиста кардинально поменялся: он предпочитает не форсировать события, позволяя подопечным учить новые элементы в своём ритме. Теперь тренер большое внимание уделяет проработке образов и хореографии. Программы воспитанников академии стали насыщеннее: необычные переходы, сложные дорожки шагов и вращения — всё это помогает фигуристам зарабатывать высокие баллы за компоненты.

Медленно, но верно Плющенко движется в правильном направлении. Видно, что Евгений не стал игнорировать печальный опыт с Трусовой и Косторной и научился на своих ошибках.