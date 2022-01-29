Елизавета Туктамышева: только по телевизору поняла, что наступили выходные

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала пост, посвящённый наступившим выходным.

«Хорошее начало дня сегодня. Может, потому что суббота? Хотя, кого я обманываю, я всё равно не ощущаю тут дни недели. Только по телевизору поняла, что наступили выходные», — написала Туктамышева.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

В сезоне-2020/2021 Туктамышева успешно выступила на чемпионате мира, завоевав серебряную медаль. Елизавета отобралась в финал серии Гран-при — 2021/2022, но соревнования в Японии отменили из-за ограничений, связанных с коронавирусом. На чемпионате России – 2022 в Санкт-Петербурге Туктамышева заняла седьмое место.



Следите за главными новостями фигурного катания в телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!