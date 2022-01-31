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Лис назвал свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир ОИ-2022

Лис назвал свой вариант расстановки фигуристов сборной России на командный турнир ОИ-2022
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Американский журналист Дэвид Лис в подкасте The Skating Lesson назвал свой вариант состава сборной России на командный турнир по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Вариант Дэвида Лиса
Камила Валиева — короткая программа.
Анна Щербакова — произвольная программа.
Виктория Синицина / Никита Кацалапов — ритм-танец, произвольный танец.
Анастасия Мишина / Александр Галлямов — короткая программа.
Евгения Тарасова / Владимир Морозов — произвольная программа.
Марк Кондратюк — короткая и произвольная программы.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

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