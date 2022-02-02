Даниил Глейхенгауз пропустил тренировку Валиевой, Щербаковой и Трусовой на ОИ-2022
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Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, пропустил тренировку Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Глейхенгауз и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели на зимнюю Олимпиаду — 2022 в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию, поскольку сдали положительные тесты на коронавирус. Они отправятся в Пекин, когда их тесты дадут отрицательный результат.
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