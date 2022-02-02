Валиева, Щербакова и Трусова отказались общаться с журналистами после тренировки в Пекине
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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова отказались от общения с журналистами после официальной тренировки перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
К репортёрам в микст-зоне подошла грузинская фигуристка Анастасия Губанова, а россиянки прошли мимо.
Командные соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 4 февраля. Личные соревнования у женщин начнутся 15 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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