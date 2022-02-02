Российские спортивные пары отказались общаться с журналистами после тренировки в Пекине

Российские спортивные пары — Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Евгения Тарасова / Владимир Морозов и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский — отказались общаться с журналистами после первой официальной тренировки в Пекине (Китай), передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. По их словам, они будут отвечать на вопросы СМИ после соревнований.

Ранее от общения с журналистами отказались фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

Командный турнир на Олимпийских играх в Пекине стартует 4 февраля. Личные соревнования у спортивных пар начнутся 18 февраля. На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.



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