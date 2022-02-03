«Не чувствую никакого пузыря». Алексей Мишин поделился впечатлениями от Олимпиады

Тренер российского фигуриста Михаила Коляды Алексей Мишин поделился своими впечатлениями от пребывания в Пекине, где 4 февраля откроется зимняя Олимпиада.



«Вы знаете, я бы не акцентировал внимание на том факте, что ситуация на этих Играх существенно отличается из-за ковида и все участники Игр должны находиться в, так называемом, «пузыре». Меня, например, совершенно не смущает, что мы не можем куда-то выходить. Я не чувствую никакого «пузыря».



Я вижу голубое небо, солнце, чудесный Пекин, замечательная гостиница, в которой я живу, замечательная олимпийская деревня, транспорт, всё здорово организовано. И «стен пузыря» я не ощущаю. В конце концов, не это главное. Главное, что Олимпиада – это то, что нас объединяет, поднимает, облагораживает. Когда мы прилетели, то быстро прошли через зону аэропорта, сдали все тесты, все процедуры, и атмосфера теплая и дружеская. Ещё есть время до начала командных соревнований. Настрой деловой, потому что боевой должен быть к моменту старта», — цитирует Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.



Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля с короткой программы мужчин.



На командный турнир Пекина-2022 помимо России квалифицировались ещё 9 сборных: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Украина и США.

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