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Алина Загитова рассказала, где лучше всего отдыхать

Алина Загитова рассказала, где лучше всего отдыхать
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Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о любимом месте отдыха. В русскоязычном аккаунте Олимпийских игр в «Инстаграме» спортсменку спросили: «Отдыхать лучше в холодных странах (лыжи, коньки) или в тёплых (море)?»

«Наверное, в тёплых странах, но чтобы там был каток, естественно», — ответила Алина.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях. В декабре 2019 года Алина взяла перерыв в карьере.

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