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Дэвид Лис: что для Тутберидзе важнее — золото для дочери или победа в парном катании?

Дэвид Лис: что для Тутберидзе важнее — золото для дочери или победа в парном катании?
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Американский журналист Дэвид Лис оценил ситуацию с формированием состава сборной России на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«У Никиты Кацалапова проблемы со спиной. Если они с Синициной выступят только в ритм-танце, то на произвольный могут поставить Диану Дэвис и Глеба Смолкина. На чемпионате России Степанова и Букин обошли Дэвис и Смолкина, а весь мир обыграл Дэвис и Смолкина на чемпионате Европы. Но сейчас Степанова и Букин всё ещё в России.

Нужно понять, что для Этери Тутберидзе важнее. Чтобы её дочь завоевала олимпийское золото, или выиграть золото в парном катании, чтобы подтвердить своё превосходство в тренерской работе? Мы весь сезон слышим, что Тутберидзе хочет добиться включения Тарасовой и Морозова в командный турнир у пар», — сказал Лис в подкасте The Skating Lesson.

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