Бестемьянова прокомментировала состав России в короткой программе на командном турнире ОИ

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила состав сборной России на короткую программу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Сообщается, что в заявку были включены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

«Лучший состав, который может быть. Сомнений ни по кому нет», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Пекин. Расписание командного турнира. Короткая программа

4 февраля

4:55 мск — командные соревнования, мужчины, короткая программа.

6:35 — командные соревнования, танцы на льду, ритм-танец.

8:15 — командные соревнования, спортивные пары, короткая программа.



6 февраля

4:30 — командные соревнования, женщины, короткая программа.



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