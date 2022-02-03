Российские фигуристки вновь не вышли на тренировку перед командным турниром на ОИ-2022
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Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова не вышли на тренировку командного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Вчера, 2 февраля, они также пропустили соответствующую тренировку.
Командные соревнования на Олимпиаде в Пекине стартуют 4 февраля. Личные соревнования у женщин начнутся 15 февраля.
Ранее стал известен состав сборной России на короткую программу на командном турнире на ОИ. В заявку включены Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Церемония открытия Олимпиады-2022 состоится завтра, 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.
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