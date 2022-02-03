Сборная России объявила состав на короткую программу в командном турнире на ОИ-2022

Сборная России по фигурному катанию объявила состав на короткую программу в командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. В мужском одиночном катании национальную команду представит Марк Кондратюк, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кто представит команду в женском одиночном катании, станет известно позднее.
По правилам командного олимпийского турнира по фигурному катанию, составы участников конкретных соревнований будут подтверждаться командами накануне вечером. Состав мужчин-одиночников на произвольную программу объявят после завершения короткой программы в женском одиночном катании, за час до начала произвольной программы у мужчин.
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- 3 февраля 2022
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