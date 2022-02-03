Объявлено имя капитана сборной России по фигурному катанию на командном турнире на ОИ-2022

Российский фигурист Никита Кацалапов стал капитаном национальной команды на командном турнире на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Командный турнир стартует 4 февраля.

«Я очень рад быть капитаном нашей команды. Уверен, что каждый из нас будет выкладываться по полной. Всем нам удачи», — сказал Кацалапов.

Напомним, в командном турнире в мужском одиночном катании сборную России представит Марк Кондратюк, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Кто представит команду в женском одиночном катании, станет известно позднее.

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