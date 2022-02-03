Загитова: Тутберидзе мне машет: «Привет. Давай на лёд!»

Олимпийская чемпионка Игр-2018 российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как встретилась в ледовом дворце Пекина с тренером Этери Тутберидзе.

Три ученицы Тутберидзе — Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова – представляют Россию в женском одиночном катании на Олимпиаде-2022.



«Мы виделись с Этери Георгиевной. Я была сверху на трибуне, и она мне машет: «Привет. Давай на лёд!» У меня флешбэк случился. В микст-зоне была вся наша команда, кроме Даниила Марковича. Девочки вроде на позитиве, всё у них отлично. Тренировка тоже прошла очень неплохо. Думаю, самое главное на Олимпийских играх — это позитив», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Командный турнир Олимпиады начнётся завтра, 4 февраля. Женщины покажут короткую программу 6 февраля. Российская участница будет названа накануне.