Илья Авербух: танцы — это же политика, здесь отдадут, а там заберут

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о тренировке действующих чемпионов мира и Европы на Олимпийских играх – 2022.

«Я сегодня видел тренировку Синициной и Кацалапова, и очень прилично работали ребята. Они явно готовы, катали хорошо, большими кусками. Не боялись, спокойно проехали, исполнили практически целиком ритм-танец. Очень хорошо также выглядели на тренировке Диана с Глебом. Пока ещё мы не видели на льду Степанову и Букина. Очень много вопросов, где ребята. Думаю, совсем скоро мы всех увидим. Но понятно, что в ритм-танце выступят именно Синицина и Кацалапов. Это наши лидеры. Я не знаю составы соперников, но есть американцы. Мы их теоретически должны обыгрывать, хотя они близкие, кусачие. И вообще, танцы — это же политика, здесь отдадут, а там заберут», — сказал Авербух в эфире Первого канала.