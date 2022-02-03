Илья Авербух: танцы — это же политика, здесь отдадут, а там заберут

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал о тренировке действующих чемпионов мира и Европы на Олимпийских играх – 2022.
«Я сегодня видел тренировку Синициной и Кацалапова, и очень прилично работали ребята. Они явно готовы, катали хорошо, большими кусками. Не боялись, спокойно проехали, исполнили практически целиком ритм-танец. Очень хорошо также выглядели на тренировке Диана с Глебом. Пока ещё мы не видели на льду Степанову и Букина. Очень много вопросов, где ребята. Думаю, совсем скоро мы всех увидим. Но понятно, что в ритм-танце выступят именно Синицина и Кацалапов. Это наши лидеры. Я не знаю составы соперников, но есть американцы. Мы их теоретически должны обыгрывать, хотя они близкие, кусачие. И вообще, танцы — это же политика, здесь отдадут, а там заберут», — сказал Авербух в эфире Первого канала.
- 3 февраля 2022
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