Плющенко: ставить в командный турнир пару Дэвис/Смолкин — это несправедливо и незаслуженно

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о составе российских танцевальных дуэтов в командном турнире на Олимпиаде-2022.
«Кто выступит в произвольной программе, предсказать не берусь. Тут возможны любые варианты. Разве что в танцах расклад очевиден — из-за отсутствия в Пекине на данный момент Степановой и Букина. Меня это поразило. Жаль, что они пропускают командный турнир. Пара-то замечательная. Наверное, после Олимпиады узнаем, что им помешало.
Теперь в танцах нет альтернативы Синициной и Кацалапову. Не ставить же третью пару — Дэвис/Смолкин, которые на чемпионате Европы заняли седьмое место. Это несправедливо и незаслуженно! Я, кстати, не исключаю, что у нас и в других дисциплинах после короткой программы изменений не будет. По крайней мере, если первые номера откатают и произвольную, не удивлюсь. Но последнее слово, разумеется, за федерацией», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».
Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.
- 4 февраля 2022
-
00:00
- 3 февраля 2022
-
23:58
-
23:42
-
23:15
-
23:03
-
22:43
-
22:27
-
22:08
-
21:52
-
20:57
-
20:51
-
20:39
-
19:55
-
19:46
-
19:32
-
19:15
-
19:04
-
18:20
-
18:04
-
17:17
-
16:54
-
16:47
-
16:42
-
15:31
-
15:13
-
15:03
-
14:51
-
14:24
-
14:01
-
13:55
-
13:54
-
13:47
-
13:27
-
13:22
-
13:13