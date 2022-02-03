Плющенко: ставить в командный турнир пару Дэвис/Смолкин — это несправедливо и незаслуженно

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о составе российских танцевальных дуэтов в командном турнире на Олимпиаде-2022.

«Кто выступит в произвольной программе, предсказать не берусь. Тут возможны любые варианты. Разве что в танцах расклад очевиден — из-за отсутствия в Пекине на данный момент Степановой и Букина. Меня это поразило. Жаль, что они пропускают командный турнир. Пара-то замечательная. Наверное, после Олимпиады узнаем, что им помешало.

Теперь в танцах нет альтернативы Синициной и Кацалапову. Не ставить же третью пару — Дэвис/Смолкин, которые на чемпионате Европы заняли седьмое место. Это несправедливо и незаслуженно! Я, кстати, не исключаю, что у нас и в других дисциплинах после короткой программы изменений не будет. По крайней мере, если первые номера откатают и произвольную, не удивлюсь. Но последнее слово, разумеется, за федерацией», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».

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