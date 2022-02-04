«Волнение полностью не убрать». Кондратюк – о первом выступлении на Олимпийских играх

Российский фигурист Марк Кондратюк поделился эмоциями от выступления в короткой программе в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Он занял третье место



«Когда ты не загоняешься, что это Олимпийские игры – намного легче. Когда ты выходишь с мыслью, что это обычный старт, как любой другой. Тот же лёд, те же трибуны, те же элементы. Морально от этого становится как-то легче. Как бы себя не настраивал – волнение полностью не убрать, можно лишь снизить его процент. Вот это и сказалось. Прыжки и другие элементы не были лёгкими. Они не были филигранными. Всё было на грани, но я рад, что всё сделано. Не идеально, но сделано. Было более волнительно, чем на чемпионате Европы», – цитирует Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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