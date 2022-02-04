Алексей Ягудин опубликовал пост о начале Олимпиады-2022 в Пекине

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме», посвящённый началу зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Наконец-то стартовала XXIV зимняя Олимпиада. С нетерпением ждём огненных выступлений, безграничных эмоций и имена новых олимпийских чемпионов», — написал он, прикрепив текст к соответствующей картинке.
Посмотреть пост можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Ура! Россия, вперёд! Сон для слабаков! Истинные поклонники фигурного катания не спят с 4:45, следят за командным турниром! Удачи спортсменам!»
«Марк (Кондратюк. — Прим. «Чемпионата») молодчина! Ради таких прокатов можно и просыпаться в 4 утра».
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