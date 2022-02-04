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Никита Кацалапов: я просто отдал первое место нашим соперникам

Никита Кацалапов: я просто отдал первое место нашим соперникам
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал выступление в ритм-танце на командном турнире в рамках зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай). Они заняли второе место.

«Всё шло хорошо, но, допустив единственную ошибку в исполнении программы, я просто отдал первое место нашим соперникам. Но только сегодня. Виктория сказала мне на льду: «Успокойся, давай продолжать». К сожалению, маленькая ошибка стоила нам большого количества баллов. Я очень расстроен, но мы извлекли урок», — приводит слова Кацалапова официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Олимпиада завершится 20 февраля.

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