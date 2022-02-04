«Сразу видно, какой судья заряжен». Лайшев — об оценках российских фигуристов на Олимпиаде

Директор центра подготовки «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал судейство на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После трёх первых этапов российская сборная занимает 2-е место, уступая команде США два балла.



«Следовало ожидать ангажированности в оценках наших фигуристов. Но мы всегда готовы к борьбе. Такое не в первый раз происходит с нашими спортсменами. Нужно побеждать увереннее, тогда вопросов нет. Хочется пожелать нашим спортсменам отсутствия ошибок.



Странности мы понимаем. Пять судей ставят на первое место, а одна судья вот так занижает. На соревнованиях видно, какой судья заряжен, а какой — нет. Спортсменам надо кататься так, чтобы вопросов не было. Чтобы выступление было однозначно лучше, чем у других», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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