«Сразу видно, какой судья заряжен». Лайшев — об оценках российских фигуристов на Олимпиаде

Директор центра подготовки «Самбо-70» Ренат Лайшев раскритиковал судейство на командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После трёх первых этапов российская сборная занимает 2-е место, уступая команде США два балла.
«Следовало ожидать ангажированности в оценках наших фигуристов. Но мы всегда готовы к борьбе. Такое не в первый раз происходит с нашими спортсменами. Нужно побеждать увереннее, тогда вопросов нет. Хочется пожелать нашим спортсменам отсутствия ошибок.
Странности мы понимаем. Пять судей ставят на первое место, а одна судья вот так занижает. На соревнованиях видно, какой судья заряжен, а какой — нет. Спортсменам надо кататься так, чтобы вопросов не было. Чтобы выступление было однозначно лучше, чем у других», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 4 февраля 2022
-
15:06
-
14:32
-
14:29
-
14:15
-
14:15
-
13:47
-
13:26
-
12:51
-
12:36
-
12:26
-
12:12
-
12:08
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:26
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:02
-
10:54
-
10:54
-
10:47
-
10:44
-
10:42
-
10:35
-
10:26
-
10:23
-
10:22
-
10:16
-
10:03
-
09:52
-
09:50
-
09:46
-
09:31