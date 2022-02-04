Сихарулидзе оценил шансы российских фигуристов на золото в командных соревнованиях на ОИ

Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе оценил шансы российских фигуристов на золотую медаль в командных соревнованиях на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Начало выступлений фигуристов было неплохим. Если оценивать все три короткие программы, то результат положительный. Все ребята находятся в хорошей форме. У нас есть хорошие основания говорить о дальнейшей борьбе за золотые медали.
В мужском одиночном катании наш юный спортсмен Кондратюк сделал всё, что от него зависит, и занял достойное третье место. Марка опередили только американец и японец, которых объективно можно называть гениями фигурного катания.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов допустили небольшую ошибку в ритм-танце. Именно поэтому они совсем немного проиграли американскому дуэту — это не критично. Уверен, что и в произвольной программе, и в индивидуальных соревнованиях смогут чисто откатать свои программы и опередить американский дуэт», — сказал Сихарулидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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- 4 февраля 2022
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