Камила Валиева прокомментировала победу в короткой программе командного турнира ОИ

Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала выступление в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Она заняла первое место.
«На сегодня сделала всё возможное, что зависело от меня. Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу. Счастлива находиться на Олимпиаде. Арена в Пекине меня вдохновляет, приятно кататься. Психологических отличий с другими соревнованиями нет.
На Кубке Первого канала в конце произвольной программы мы ждали оценок, и вся команда сделала такой жест (руки в виде сердечка вокруг головы), решила, что сейчас самое время его повторить», — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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