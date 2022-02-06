Валиева посвятила выступление на ОИ-2022 своей умершей бабушке

Российская фигуристка Камила Валиева выступает на Олимпийских играх в Пекине в память о своей умершей бабушке.
«Немного нервничала перед соревнованиями, но как только вышла на лёд, откатала хорошо. Я контролировала свою программу и показала тот результат, который хотела. У меня было так много энергии, чтобы закончить эту короткую программу. Я катаюсь для своей бабушки, которая скончалась, поэтому я думаю, что это чувство завладело мной», — приводит слова Валиевой ТАСС со ссылкой на портал для олимпийцев Myinfo.
Ранее в воскресенье 15-летняя Валиева заняла первое место в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх, набрав 90,18 балла.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.
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