Авербух: сегодня Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух выразил уверенность, что сборная России не упустит победу в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«В подтверждение моих слов о важности отрыва от сборной США я бы сказал не о выступлении Марка Кондратюка, а о неудачном выступлении девочки, американки-одиночницы. Это практически лишило американцев возможности продолжать борьбу за золотую медаль в командном турнире.



Если бы Марк дрогнул, то мы не смогли бы получить большой отрыв, как это было четыре года назад. Марк не дрогнул, и он большой молодец! Сегодня выступил очень достойно и показал свой максимально лучший прокат. По большому счёту Марк Кондратюк и Камила Валиева сегодня решили вопрос о судьбе золотой медали», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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