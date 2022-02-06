Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в произвольном танце в командном турнире ОИ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в произвольном танце в командном турнире ОИ
Комментарии

Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, сообщил, что их пара выйдет на лёд в произвольном танце в рамках командного турнира, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Ранее они стали вторыми в ритм-танце.

Расписание соревнований
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.

Олимпиада завершится 20 февраля.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов на Олимпиаде в Пекине после 2-го дня
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022