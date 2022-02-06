Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят в произвольном танце в командном турнире ОИ
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Капитан сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, сообщил, что их пара выйдет на лёд в произвольном танце в рамках командного турнира, передаёт корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. Ранее они стали вторыми в ритм-танце.
Расписание соревнований
7 февраля
4:15 — командные соревнования, спортивные пары, произвольная программа.
5:30 — командные соревнования, танцы на льду, произвольный танец.
6:35 — командные соревнования, женщины, произвольная программа.
Олимпиада завершится 20 февраля.
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