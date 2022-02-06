«Забудьте их. Не делайте рекламу». Роднина — о реакции сборной Украины на прокат Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина высказалась о поведении фигуристов сборной Украины после проката российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх – 2022.
Блестящему прокату Валиевой стоя аплодировали девять сборных-участниц. Все, кроме Украины, которая по жребию сидит рядом с российскими фигуристами.
«Даже не хочу обсуждать эту тему. Зачем мы это сами всё разогреваем? Не рассказываете о том, что вся американская команда стоя приветствовала выступление Камилы. А этих — забудьте. Не делайте им лишнюю рекламу. Мы можем говорить о прекрасном прокате нашей девушки, о том, что вышли на первое место, о том, что наши соперники встали, потому что спорт — вне политики», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 6 февраля 2022
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