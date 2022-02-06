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«Единственное верное решение». Бестемьянова — о составе россиян на произвольную программу

«Единственное верное решение». Бестемьянова — о составе россиян на произвольную программу
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Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала состав сборной России на заключительный день командного первенства на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стала вносить изменений. В заключительный день выступят: Виктория Синицина/Никита Кацалапов (танцы на льду), Анастасия Мишина/Александр Галлямов (спортивные пары) и Камила Валиева (женское одиночное катание).

«Данный состав на произвольную программу — единственно правильное решение. Благодарю руководство за мудрость! Такой набор исполнителей делает нас фаворитами командного соревнования», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Перед заключительным днём соревнований Россия лидирует, опережая команду США на три балла.

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