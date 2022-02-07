Галлямов – о произвольной программе: приходилось себя заставлять быть бодрым

Российские фигуристы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали своё выступление.
«Просто не удержал равновесие. Всё утро приходилось себя заставлять себя быть бодрым, но не хватило. вечером было бы комфортнее. парное катание — один из самых травмоопасных видов. Не привык к раннему старту, надо было перестроиться. Были немного не готовы. Сегодняшний день доставил много удивлений», – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
«Организаторов можно понять, расписание плотное. но для нас это было немного сложнее. Мы встали в 4 утра передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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