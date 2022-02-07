Кацалапов ответил на вопрос журналиста из американского издания о выступлении без флага

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальной паре с Викторией Синициной, ответил на вопрос журналиста американского издания The Wall Street Journal о выступлении без флага России. Из-за санкций российские спортсмены выступают под флагом Олимпийского комитета России.

«Наша страна выступает без флага не в первый раз. Флаг у нас внутри, мы также глубоко патриотичны и очень ценим нашу родину», — передаёт слова Кацалапова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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