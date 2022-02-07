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«Дрим тим!» Жулин — о золоте сборной России в командном турнире Олимпийских игр

«Дрим тим!» Жулин — о золоте сборной России в командном турнире Олимпийских игр
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Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин поделился эмоциями от победы сборной России в командном турнире фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

«Эмоции потрясающие. Это была просто дрим тим, команда мечты! Просто потрясающие ребята, замечательная команда, лучше которой и быть не могло. Все ребята выложились по максимуму. Искренне всех поздравляю! Ура!» — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Олимпийскими чемпионами в составе сборной России по фигурному катанию стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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