Авербух: нехороший звоночек для Синициной и Кацалапова. Они всегда обыгрывали дуэт из США

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце в командном турнире Олимпиады 2022 года в Пекине. Они заняли второе место, уступив американской паре Мэдисон Чок/Эван Бейтс.
«У Синициной и Кацалапова была ошибка: ребята передержали поддержку, за что у них был один балл штрафа. Именно это тот балл, что они проиграли американскому дуэту. Хотя, конечно, эту пару Вика с Никитой всегда обыгрывали на несколько баллов. Всё очень близко.
Это не очень хороший звоночек для Синициной и Кацалапова. Сейчас есть ещё несколько дней до старта индивидуальных соревнований в танцах на льду. Саша Жулин — очень опытный тренер. Поздравляю его с золотом в командном турнире. Думаю, ребята услышат, что говорят судьи, и будут работать над недочётами и их исправлять. Мы пониманием, что есть ещё и французы. Борьба за золото в танцах на льду будет очень серьёзной», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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