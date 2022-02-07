Александр Галлямов: Валиева могла выйти, сделать поклон и уйти обратно

Олимпийский чемпион, российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился впечатлениями от проката соотечественницы Камилы Валиевой в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине.

«Камила очень рада, что первой в истории прыгнула четверной. Я джентльмен, уступил ей это. Драма была в первый день, мы боролись за первое место. К счастью, мы выиграли борьбу и ушли в отрыв. Уже пошутили, что Камила могла выйти, сделать поклон и уйти обратно», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Олимпийскими чемпионами в командном турнире стали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина / Александр Галлямов и Виктория Синицина / Никита Кацалапов.

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