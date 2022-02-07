Энберт: оценки Синициной и Кацалапова неожиданные. Но в личном рассчитываем на золото

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт поделился мнением о выступлении российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на командном турнире Олимпийских игр. Они стали вторыми в произвольном танце.



«Оценки Синициной и Кацалапова – неожиданные. Вика с Никитой всё-таки на данный момент действующие чемпионы мира. Казалось, что американцев они могут побеждать, но, возможно, в личном будет всё по-другому. По-другому будут оценивать. В произвольной я каких-то грубых помарок и ошибок не заметил. Возможно, где-то проблемы с уровнем, надо протоколы подробнее смотреть. Где-то по уровню немножко потеряли.



Но, я думаю, что в личном турнире мы можем рассчитывать на победу Вики и Никиты. В танцах на льду я подробно разобрать не могу, но по тому, что я видел, возможно, они действительно по уровню где-то не добрали. Но это не значит, что они не смогут добрать это в личном турнире», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.