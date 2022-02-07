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Энберт: катание Валиевой хочется пересматривать бесконечное количество раз. Молодчинка

Энберт: катание Валиевой хочется пересматривать бесконечное количество раз. Молодчинка
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в командном первенстве на Олимпийских играх в Пекине. Она выиграла короткую и произвольную программы.

«Камила, конечно, молодчинка. И в короткой программе, и в произвольной. Невероятный балл, невероятное катание. Камила — просто супер спортсменка. Было приятно смотреть.

Она просто молодец, тут даже сложно что-то добавить. Её катание хочется просто смотреть и пересматривать бесконечное количество раз. Хорошо, что нас теперь есть и командный, и личный турниры. На её катание благодаря этому можно будет посмотреть два раза», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Камила Валиева, фигурное катание — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
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