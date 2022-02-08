Денис Васильев рассказал о своих впечатлениях от командного турнира

Латвийский фигурист Денис Васильев поделился своими впечатлениями от командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«Мне было жалко, когда Сашка Галлямов лёг с последнего элемента. Мне очень понравилась короткая программа мужчин, что Сёма Уно вытворял, что Нэйтан Чен сделал, это действительно было восхитительно смотреть. Они, на мой взгляд, показали красоту нынешней системы. Я немного не понял, что у танцоров вышло что в короткой, что в произвольной. Но мне вообще очень нравится танцы смотреть», – передаёт слова Васильева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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