Ягудин: вопрос ценза не подняли бы, будь у США и Японии 15-летние претендентки на золото

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на предложение Международного союза конькобежцев о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
«Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Соответствующее предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU.
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