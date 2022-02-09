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Ягудин: вопрос ценза не подняли бы, будь у США и Японии 15-летние претендентки на золото

Ягудин: вопрос ценза не подняли бы, будь у США и Японии 15-летние претендентки на золото
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на предложение Международного союза конькобежцев о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Во всех нормальных видах спорта спортсмен может спокойно выступать с 15 лет. Фигурное катание я считаю нормальным видом спорта. Уверен, что если бы у сборной США, Канады, Японии, к примеру, было бы по 15-летней девочке, которая борется за золото, то этот вопрос не поднимался бы», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Соответствующее предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU.

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