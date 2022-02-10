Авербух — о повышении возрастного ценза: это точно порадует Щербакову и Трусову

Призёр Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух прокомментировал предложение Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.



«Думаю, это точно порадует девчонок, которые выступают сейчас. В первую очередь Аню Щербакову и Сашу Трусову, которые уже взрослеют. Значит, 15-летние девчонки, которые владеют всеми прыжками, не будут так подпирать их, как раньше. И поэтому они смогут продолжить свою карьеру и раскрыться ещё больше. Тренеры немного переориентируют подготовку, больше будут подводить уже к взрослому катанию. Лидерство, которое захватила Россия, прежде всего в женском одиночном катании, видя ту плеяду золотых девочек, которые уже стучатся в дверь, мы точно не отдадим. Взвешенные решения должны быть. А уж какие правила установят, по тем и будем жить», — сказал Авербух в эфире Радио «Звезда».

Соответствующее предложение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет) в следующем сезоне и поднять его до 16 лет с сезона-2023/2024, а с сезона-2024/2025 — до 17. Как и в нынешних правилах, фигуристу нужно достичь требуемого возраста до 1 июля текущего года.