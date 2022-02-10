Украинский фигурист Шмуратко: я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты

Украинский фигурист Иван Шмуратко после выступления в произвольной программе сообщил журналистам, что хочет изолироваться от обсуждения не спортивных тем.
«У меня нет никаких отношений с российскими атлетами. Мы просто ходим на один каток, чтобы выступать и тренироваться.Общение с прессой часть моей работы, но я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты. Хочу изолироваться от всего этого», — передала слова Шмуратко журналист «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Украинский фигурист набрал в произвольной программе 127,65 балла. В сумме у него 205,76 балла.
Ранее на Олимпиаде в Пекине Шмуратко отказался отвечать на вопрос американской журналистки о ситуации на Украине, заявив, что либо его будут спрашивать о фигурном катании, либо он оправляется отдыхать.
Иван Шмуратко выступает в мужском одиночном катании. Он трёхкратный чемпион Украины, двукратный бронзовый призёр чемпионата Украины, серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, серебряный и дважды бронзовый призёр первенства Украины среди юниоров.
Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.
- 10 февраля 2022
-
06:43
-
06:42
-
06:35
-
06:06
-
05:48
-
04:40
-
04:38
-
04:11
-
01:07
-
00:45
-
00:00
- 9 февраля 2022
-
23:32
-
23:01
-
22:53
-
21:30
-
21:03
-
21:00
-
20:27
-
20:08
-
19:58
-
19:52
-
19:40
-
19:40
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:56
-
18:44
-
18:28
-
18:21
-
18:15
-
17:28