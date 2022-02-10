Украинский фигурист Шмуратко: я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты

Украинский фигурист Иван Шмуратко после выступления в произвольной программе сообщил журналистам, что хочет изолироваться от обсуждения не спортивных тем.

«У меня нет никаких отношений с российскими атлетами. Мы просто ходим на один каток, чтобы выступать и тренироваться.Общение с прессой часть моей работы, но я хочу обсуждать вопросы про спорт, а не про конфликты. Хочу изолироваться от всего этого», — передала слова Шмуратко журналист «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Украинский фигурист набрал в произвольной программе 127,65 балла. В сумме у него 205,76 балла.

Ранее на Олимпиаде в Пекине Шмуратко отказался отвечать на вопрос американской журналистки о ситуации на Украине, заявив, что либо его будут спрашивать о фигурном катании, либо он оправляется отдыхать.

Иван Шмуратко выступает в мужском одиночном катании. Он трёхкратный чемпион Украины, двукратный бронзовый призёр чемпионата Украины, серебряный призёр Юношеских Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях, серебряный и дважды бронзовый призёр первенства Украины среди юниоров.

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