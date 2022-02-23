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Софья Акатьева показала подарок от Анны Щербаковой

Софья Акатьева показала подарок от Анны Щербаковой
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Российская фигуристка Софья Акатьева опубликовала фото с олимпийской чемпионкой 2022 года Анной Щербаковой и сообщила, что получила от неё подарок.

«С олимпийской чемпионкой. Анюта, спасибо за Бин Дунь Дуня. Я так о нём мечтала», — написала Акатьева.

Пост доступен в «инстаграме» Софьи Акатьевой.

Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине.

Анна Щербакова завоевала золото в личных соревнованиях на Играх-2022. Серебряным призёром стала её соотечественница Александра Трусова. Бронза досталась представительнице Японии Каори Сакамото. Ещё одна россиянка, 15-летняя Камила Валиева, заняла четвёртое место. Сборная России в медальном зачёте стала девятой.

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