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Хореограф Адам Соля поставил новую программу Евгению Семененко

Хореограф Адам Соля поставил новую программу Евгению Семененко
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Венгерский хореограф Адам Соля поставил новую программу российскому фигуристу Евгению Семененко. Об этом Соля сообщил на своей странице в «Инстаграме», обратившись к спортсмену.

На Олимпийских играх – 2022 и чемпионате мира – 2021 Семененко занял восьмое место.

«Дорогой Женя, твоя страсть, твоя бесконечная энергия и сила, твоя мотивация очень вдохновляют меня. Наша совместная работа основана на хорошем доверии и понимании друг друга, что делает наше совместное времяпрепровождение более продуктивным и весёлым.

Я благодарен, что смог создать для тебя новую программу, новый стиль, нового тебя. Желаю тебе больших успехов с этой новой хореографией и с нетерпением жду встречи на соревнованиях. Спасибо за труд, Женя!» — написал Соля на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Адама Соля в «Инстаграме».

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