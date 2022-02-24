Алексей Ягудин потроллил подписчицу за замечание о Татьяне Тотьмяниной

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин иронично ответил одной из подписчиц в «Инстаграме». Ранее Ягудин выложил фото с супругой, олимпийской чемпионкой 2006 года в парном катании Татьяной Тотьмяниной, и подписал его: «Последствия шести лет брака».

«Татьяна была симпатичнее, что-то её испортило», — написала одна из подписчиц.

«Главное, что вы не меняетесь и всё такая же молодая и пахнете весной», — ответил Ягудин.

Фото: «инстаграм» алексея ягудина

Вот что написали другие подписчики:

«Таня красотка и очень хорошая! Ребята — настоящая счастливая пара, и девочки у них чудные!»

«Последствия вашего брака, по всей видимости, дома остались».

«И ещё раз счастья вам!»

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