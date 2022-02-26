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Аделия Петросян выиграла короткую программу в юниорском финале Кубка России

Аделия Петросян выиграла короткую программу в юниорском финале Кубка России
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Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе выиграла короткую программу в юниорском финале Кубка России по фигурному катанию. Второй стала Софья Титова из «Ангелов Плющенко», третьей – ещё одна фигуристка из «Хрустального» Алиса Двоеглазова.

Петросян опередила соперниц почти на 4 балла, между Титовой и Двоеглазовой – менее балла.

Произвольную программу в финале Кубка России юниорки покажут завтра, 27 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры
Девушки. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) – 71,61.
2. Софья Титова (Москва) – 67,90.
3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 66,93.
4. Софья Акатьева (Москва) – 64,55.
5. Виктория Морозова (Московская область) – 63,84.
6. Инга Гургенидзе (Республика Татарстан) – 63,82.

Фигурное катание. Кубок России-2022. Финал, Саранск
Девушки. Короткая программа
26 февраля 2022, суббота. 15:35 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
71.61
2
Софья Титова
Москва
67.90
3
Алиса Двоеглазова
Москва
66.93
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Новости. Фигурное катание
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