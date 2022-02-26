Аделия Петросян выиграла короткую программу в юниорском финале Кубка России

Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе выиграла короткую программу в юниорском финале Кубка России по фигурному катанию. Второй стала Софья Титова из «Ангелов Плющенко», третьей – ещё одна фигуристка из «Хрустального» Алиса Двоеглазова.

Петросян опередила соперниц почти на 4 балла, между Титовой и Двоеглазовой – менее балла.

Произвольную программу в финале Кубка России юниорки покажут завтра, 27 февраля.

Фигурное катание. Финал Кубка России. Юниоры

Девушки. Короткая программа

1. Аделия Петросян (Москва) – 71,61.

2. Софья Титова (Москва) – 67,90.

3. Алиса Двоеглазова (Москва) – 66,93.

4. Софья Акатьева (Москва) – 64,55.

5. Виктория Морозова (Московская область) – 63,84.

6. Инга Гургенидзе (Республика Татарстан) – 63,82.